Кирьос: «Я бы точно завершил карьеру, если бы выиграл один турнир «Большого шлема»

Сегодня, 16:15
Австралийский теннисист Ник Кирьос заявил, что завершит карьеру, если выиграет хотя бы один турнир «Большого шлема».
«Я бы точно завершил карьеру, если бы выиграл один турнир «Большого шлема». Теннис — это много тренировок, много работы, и я просто хочу иметь возможность есть все, что захочу, пить все, что захочу, а потом просто расслабиться. Это тяжелый образ жизни. Ребята изо дня в день демонстрируют самоотверженность, я немного подражал им в прошлом году. У меня был отличный год, чтобы показать миру, что я по-прежнему один из лучших, и я собираюсь продолжить эту тенденцию и в этом году. Надеюсь, у меня получится. Это будет нелегко», — цитирует Кирьоса Sky Sports.
Сегодня, 13 января, команда австралийца одержала победу над командой серба Новака Джоковича в выставочном матче накануне Australian Open.
27-летний Кирьос является победителем одного турнира «Большого шлема» в парном разряде и финалистом турнира «Большого шлема» в одиночном разряде.