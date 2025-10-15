Видео
15 октября, 15:25

Коболли вышел в четвертьфинал турнира в Алматы

Руслан Минаев

Итальянец Флавио Коболли стал четвертьфиналистом турнира в Алматы.

22-я ракетка мира во втором круге победил австралийца Ринки Хидзикату со счетом 6:4, 7:5. Матч длился 1 час 19 минут.

За выход в полуфинал Коболли встретится с победителем матча Брэндон Накашима (США, 5) — Фабиан Марожан (Венгрия).

Алма-Ата (Казахстан)

Турнир ATP Almaty Open

Призовой фонд 1 055 255 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Флавио Коболли (Италия, 3) — Ринки Хидзиката (Австралия, LL) — 6:4, 7:5

