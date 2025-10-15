Коболли вышел в четвертьфинал турнира в Алматы

15 октября, 15:25
Итальянец Флавио Коболли стал четвертьфиналистом турнира в Алматы.
22-я ракетка мира во втором круге победил австралийца Ринки Хидзикату со счетом 6:4, 7:5. Матч длился 1 час 19 минут.
За выход в полуфинал Коболли встретится с победителем матча Брэндон Накашима (США, 5) — Фабиан Марожан (Венгрия).
Алма-Ата (Казахстан)
Турнир ATP Almaty Open
Призовой фонд 1 055 255 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Флавио Коболли (Италия, 3) — Ринки Хидзиката (Австралия, LL) — 6:4, 7:5