Медведев обыграл итальянца Коболли и вышел в полуфинал турнира в Пекине

Сегодня, 12:40
Российский теннисист Даниил Медведев в двух сетах победил итальянца Флавио Коболли в четвертьфинале турнира ATP 500 в Пекине — 6:2, 6:4.
Спортсмены провели на корте 1 час 29 минут. Россиянин 5 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 8. На счету Коболли 1 эйс, 5 двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из 11.
В полуфинале Медведев сыграет с третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом. В прошлом году российский теннисист был финалистом «пятисотника» в Пекине, в решающем матче он уступил итальянцу Яннику Синнеру.
Пекин (Китай)
Турнир ATP China Open
Призовой фонд 3 720 165 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Даниил Медведев (Россия, 3) — Флавио Коболли (Италия) — 6:2, 6:4