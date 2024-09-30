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Сегодня, 12:40

Медведев обыграл итальянца Коболли и вышел в полуфинал турнира в Пекине

Алина Савинова
Даниил Медведев.
Фото AFP
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Российский теннисист Даниил Медведев в двух сетах победил итальянца Флавио Коболли в четвертьфинале турнира ATP 500 в Пекине — 6:2, 6:4.

Спортсмены провели на корте 1 час 29 минут. Россиянин 5 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 8. На счету Коболли 1 эйс, 5 двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из 11.

В полуфинале Медведев сыграет с третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом. В прошлом году российский теннисист был финалистом «пятисотника» в Пекине, в решающем матче он уступил итальянцу Яннику Синнеру.

Пекин (Китай)

Турнир ATP China Open

Призовой фонд 3 720 165 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Даниил Медведев (Россия, 3) — Флавио Коболли (Италия) — 6:2, 6:4

Теннис
Даниил Медведев

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