Коболли сыграет с Кордой в финале турнира в Вашингтоне

Сегодня, 07:08
Итальянец Флавио Коболли вышел в финал турнира ATP в Вашингтоне (США).
В полуфинале спортсмен обыграл американца Бена Шелтона в трех сетах — 4:6, 7:5, 6:3.
В финале Коболли встретится с американцем Себастьяном Кордой, который в параллельном полуфинальном матче выиграл у своего соотечественника Фрэнсиса Тиафо (6:4, 6:4).
Вашингтон (США)
Турнир ATP Mubadala Citi DC Open
Призовой фонд 2 100 230 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Флавио Коболли (Италия, 10) — Бен Шелтон (США, 2) — 4:6, 7:5, 6:3
Себастьян Корда (США, 4) — Фрэнсис Тиафо (США, 5) — 6:4, 6:4