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Сегодня, 00:26

Команда мира во второй раз подряд выиграла Кубок Лейвера

Сергей Разин
корреспондент
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Команда мира досрочно стала победителем Кубка Лейвера.

Ранее россиянин Андрей Рублев и поляк Хуберт Хуркач проиграли американцам Фрэнсису Тиафо и Бену Шелтону — 6:7 (4:7), 6:7 (5:7), после чего счет стал 13-2 в пользу Команды мира.

За сборную мира также выступали американцы Тэйлор Фритц и Томми Пол, канадец Феликс Оже-Альяссим и аргентинец Франсиско Черундоло. В составе сборной Европы, помимо Рублева и Хуркача, норвежец Каспер Рууд, испанец Алехандро Давидович-Фокина, а также французы Артюр Фис и Гаэль Монфис.

Кубок Лейвера проходил в Ванкувере с 22 по 24 сентября.

Андрей Рублев
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