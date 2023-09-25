Команда мира во второй раз подряд выиграла Кубок Лейвера

Команда мира досрочно стала победителем Кубка Лейвера.

Ранее россиянин Андрей Рублев и поляк Хуберт Хуркач проиграли американцам Фрэнсису Тиафо и Бену Шелтону — 6:7 (4:7), 6:7 (5:7), после чего счет стал 13-2 в пользу Команды мира.

За сборную мира также выступали американцы Тэйлор Фритц и Томми Пол, канадец Феликс Оже-Альяссим и аргентинец Франсиско Черундоло. В составе сборной Европы, помимо Рублева и Хуркача, норвежец Каспер Рууд, испанец Алехандро Давидович-Фокина, а также французы Артюр Фис и Гаэль Монфис.

Кубок Лейвера проходил в Ванкувере с 22 по 24 сентября.