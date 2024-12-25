Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ATP. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 20:51

Команда с Рублевым победила на выставочном турнире в Макао

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Команда, за которую играл российский теннисист Андрей Рублев, стала победителем выставочного турнира в Макао.

Рублев был в команде Майкла Чанга, являющегося самым молодым в истории победителем турнира «Большого шлема». Также в нее входили Кей Нисикори и Каролина Мухова.

В другой команде, которой руководила двукратная победительница турниров «Большого шлема» Ли На, были Каспер Рууд, Шан Цзюньчэн и Синьюй Ван.

Турнир в Макао проходил с 24 по 25 декабря. Рублев победил Рууда (6:4, 7:5), Шан Цзюньчэна (6:3, 6:4) и в паре с Муховой обыграл пару Цзюньчэн и Ван (6:4, 6:3).

Теннис
Андрей Рублев
Читайте также
Скандальная боксерша Хелиф заняла третье место в голосовании AP на спортсменку года
Смертные казни, контроль над Панамским каналом и сдвиг светового дня. Что пишут СМИ о планах Трампа
Пассажирский самолет потерпел крушение в Казахстане. Что известно к этому часу
В Бурятии два человека погибли при пожаре из-за непотушенной сигареты
Вратарь «Флориды» Бобровский стал лучшим спортсменом года по версии «СЭ»
Абаскаль заявил, что это он создал тот «Спартак», который побеждает со Станковичем
Сегодня
Вчера
Неделя