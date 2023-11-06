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Сегодня, 14:59

Коннорс — о том, что Медведев показал средний палец публике в Париже: «Он не первый, кто так поступил»

Алина Савинова
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Бывшая первая ракетка мира Джеймс Коннорс высказался о том, что российский теннисист Даниил Медведев после поражения от болгарина Григора Димитрова во втором круге турнира в Париже показал трибунам средний палец.

Позже, на пресс-конференции, россиянин заявил, что он просто рассматривал свой ноготь, а не демонстрировал неприличный жест зрителям.

«Знаете, он не первый, кто так поступил. Иногда подобные вещи случаются. У Даниила такой характер, и он не против этих «игр» с публикой. Ты не собираешься выходить на корт и привлекать всех на свою сторону, но и не собираешься настраивать всех против себя. Иногда теннисисты начинают взаимодействовать с публикой — как с теми, кто болеет за них, так и с теми, кому они не нравятся, чтобы, наоборот, позлить своих ненавистников. Это происходит не всегда, но иногда даже помогает тебе», — сказал Коннорс.

Во время второго сета «мастерса» на подаче Медведева при счете 5:5 публика освистала россиянина. Спортсмен отказался продолжать матч из-за гула зрителей, однако после предупреждения рефери вернулся в игру.

Источник: https://www.sportskeeda.com/tennis/news-daniil-medvedev-first-one-that-jimmy-connors-defends-russian-giving-crowd-middle-finger-paris-masters?key1=newsnowltennis
Теннис
Даниил Медведев
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