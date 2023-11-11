Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 21:40

Коннорс: «Если кто-то собирается побить мой рекорд, то удачи ему!»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывшая первая ракетка мира Джимми Коннорс рассказал, как отнесется к тому, если кто-то из теннисистов побьет его рекорд по количеству титулов на турнирах ATP.

Ранее серб Новак Джокович заявил, что намерен превзойти достижение Коннорса, который завоевал 109 титулов. На счету сербского теннисиста 97 побед на турнирах АТР.

«Если кто-то собирается приблизиться к моему рекорду и побить его, то удачи ему! Быть среди лучших все равно не так уж и плохо. Я завершил карьеру давным-давно, 35 лет назад, с 109 выигранными турнирами. Этот рекорд держится долгое время, и если кто-то меня обойдет, то он должен быть очень хорош. Но это здорово. Я фанат Джоковича. Мне нравится, как он играет, потому что он приверженец старой школы. Рекорды созданы для того, чтобы их побеждать, верно? Так что действуете», — приводит Sportskeeda слова Коннорса.

36-летний Джокович является рекордсменом по количеству титулов на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде среди мужчин (24) и по количеству побед на турнирах серии «мастерс» (40).

Источник: https://www.sportskeeda.com/tennis/news-if-somebody-passes-me-better-pretty-freaking-good-jimmy-connors-novak-djokovic-closing-109-titles-record?key1=newsnowltennis
Теннис
Джимми Коннорс
Новак Джокович
0
Читайте также
Холанн и Мбаппе — новые Месси и Роналду. Что может помешать новому великому соперничеству?
Кучеров станет лучшим бомбардиром, Овечкин не забьет даже 30 голов? Чего ждать от российских звезд НХЛ
Командир роты группировки «Днепр» рассказал о бое с морпехами ВСУ на левом берегу
Российские военные поразили склад боеприпасов ВСУ в Киевской области
Индексация выплат: кому повысят пенсии с 1 ноября
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шевченко проиграл Умберу в финале турнира в Метце