Бублик встретится с Муте во втором круге «мастерса» в Паридже

Француз Корантен Муте обыграл американца Райлли Опелку в первом круге турнира в Париже — 3:6, 7:5, 6:1. Матч продлился 2 часа 10 минут. Муте 5 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 8. На счету Опелки 11 эйсов, 9 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 2. В следующем круге 26-летний Муте встретится с представителем Казахстана Александром Бубликом. Париж (Франция) Турнир ATP Rolex Paris Masters Призовой фонд 6 128 940 евро Закрытые корты, хард Одиночный разряд Первый круг Корантен Муте (Франция) — Райлли Опелка (США, LL) — 3:6, 7:5, 6:1