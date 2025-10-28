Бублик встретится с Муте во втором круге «мастерса» в Паридже

28 октября, 16:51
Француз Корантен Муте обыграл американца Райлли Опелку в первом круге турнира в Париже — 3:6, 7:5, 6:1.
Матч продлился 2 часа 10 минут.
Муте 5 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 8. На счету Опелки 11 эйсов, 9 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.
В следующем круге 26-летний Муте встретится с представителем Казахстана Александром Бубликом.
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 6 128 940 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Корантен Муте (Франция) — Райлли Опелка (США, LL) — 3:6, 7:5, 6:1