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Сегодня, 04:25

Сафиуллин обыграл Муте и прошел в третий круг турнира в Уинстон-Салеме

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Роман Сафиуллин.
Фото Global Look Press
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Россиянин Роман Сафиуллин вышел в третий круг турнира ATP в Уинстон-Салеме (США).

Во втором круге теннисист победил француза Корантена Муте в двух сетах — 6:1, 7:5.

Соперником Сафиуллина в третьем круге станет американец Кристофер Юбенкс, обыгравший француза Юго Гастона (6:1, 6:4).

Уинстон-Салем (США)

Турнир ATP Winston-Salem Open

Призовой фонд 779 780 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Роман Сафиуллин (Россия, 17) — Корантен Муте (Франция) — 6:1, 7:5

Кристофер Юбенкс (США, WC) — Юго Гастон (Франция, 14) — 6:1, 6:4

Теннис
Роман Сафиуллин
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