Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 12:43

Корда: «Победа над Медведевым — одна из самых больших в моей карьере»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Американец Себастьян Корда поделился эмоциями после победы над россиянином Даниилом Медведевым в третьем круге турнира серии «мастерс» в Шанхае — 7:6 (10:8), 6:2.

«Конечно, этот год выдался тяжелым. Была трехмесячная пауза, в тот момент, когда я играл в лучший теннис в своей карьере. Но я счастлив, как сыграл сегодня. Очевидно, что это одна из самых больших побед в моей карьере.

Даниил очень быстр. Противостоять его ударам действительно тяжело, особенно на таком большом корте. Я очень доволен своим выступлением», — цитирует Корду пресс-служба ATP.

В четвертом круге Корда встретится с победителем матча Мартон Фучович (Венгрия) — Франсиско Черундоло (Аргентина, 20).

Теннис
Даниил Медведев
0
Читайте также
«Барыс» отправил в отставку главного тренера Скабелку
«Северсталь» забросила «Сочи» 10 шайб в матче КХЛ
ЦАХАЛ нанесла удары по территории Ливана
Прилетевшие из Тель-Авива в Сочи туристы рассказали о ситуации в Израиле
Вильфанд предупредил москвичей о резком повышении температуры с 12 октября
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Материалы сюжета: №1 в рейтинге ATP: гонка Медведева, Алькараса и Джоковича
Ольховский — о поражении Медведева на «мастерсе» в Шанхае: «Сложно сказать, что пошло не так»
Медведев за полтора часа проиграл Корде в третьем круге «мастерса» в Шанхае
Тарпищев: «Медведев все сделал для себя в этом году, кроме итогового турнира. Вопрос результата не стоит»
Медведев после матча с Гариным пожаловался на медленный корт в Шанхае
Бабочка атаковала Медведева в Шанхае. Но не спасла его соперника от поражения
Кафельников о 60-й победе Медведева в сезоне: «Число не имеет значение. Имеют значение титулы»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ольховский — о поражении Медведева на «мастерсе» в Шанхае: «Сложно сказать, что пошло не так»

Ольховский высказался о поражении Медведева в третьем круге турнира в Шанхае