Корда обыграл Норри и вышел в полуфинал турнира в Лондоне

Сегодня, 20:51
Американский теннисист Себастьян Корда обыграл Кэмерона Норри из Великобритании в четвертьфинале турнира в Лондоне — 6:4, 7:6 (7:1).
Встреча продолжалась 1 час 28 минут. Корда сделал 7 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 5. На счету Норри 3 эйса, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.
В полуфинале турнира Корда сыграет с победителем матча Карлос Алькарас (Испания, 1) — Григор Димитров (Болгария, Q).
Лондон (Великобритания)
Турнир ATP Cinch Championships
Призовой фонд 2 195 175 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Себастьян Корда (США) — Кэмерон Норри (Великобритания, 5) — 6:4, 7:6 (7:1)