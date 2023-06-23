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Сегодня, 20:51

Корда обыграл Норри и вышел в полуфинал турнира в Лондоне

Мария Гусева
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Американский теннисист Себастьян Корда обыграл Кэмерона Норри из Великобритании в четвертьфинале турнира в Лондоне — 6:4, 7:6 (7:1).

Встреча продолжалась 1 час 28 минут. Корда сделал 7 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 5. На счету Норри 3 эйса, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.

В полуфинале турнира Корда сыграет с победителем матча Карлос Алькарас (Испания, 1) — Григор Димитров (Болгария, Q).

Лондон (Великобритания)

Турнир ATP Cinch Championships

Призовой фонд 2 195 175 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Себастьян Корда (США) — Кэмерон Норри (Великобритания, 5) — 6:4, 7:6 (7:1)

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/atp/qeens/2023/
Теннис
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