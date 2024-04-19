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Сегодня, 12:12

Корда уступил 128-й ракетке мира во втором круге турнира в Бухаресте

Сергей Разин
корреспондент
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Американский теннисист Себастьян Корда во втором круге турнира в Бухаресте уступил французу Грегуару Барреру со счетом 4:6, 4:6.

На счету 23-летнего американца эйс и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.

В четвертьфинале 128-я ракетка мира встретится с победителем матча Миомир Кецманович (Сербия) — Педро Мартинес (Испания).

Бухарест (Румыния)

Турнир ATP Tiriac Open

Призовой фонд 579 320 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Грегуар Баррер (Франция, Q) — Себастьян Корда (США, 3) — 6:4, 6:4

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