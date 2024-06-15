Корда вышел в финал турнира в Хертогенбосе

Сегодня, 13:39
Американец Себастьян Корда обыграл голландца Таллона Грикспура в полуфинале турнира в Хертогенбос — 6:2, 6:4. Встреча длилась 1 час.
Корда 5 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 4. На счету Грикспура 3 эйса и 1 двойная ошибка.
В финале Корда сыграет с победителем пары Алекс Де Минаур (Австралия, 1) — Уго Умбер (Франция, 3).
Хертогенбос (Нидерланды)
Турнир ATP Libema Open
Призовой фонд 690 135 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Полуфинал
Себастьян Корда (США, 7) — Таллон Грикспур (Нидерланды, 6) — 6:2, 6:4