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Сегодня, 13:39

Корда вышел в финал турнира в Хертогенбосе

Виктория Кравченко
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Американец Себастьян Корда обыграл голландца Таллона Грикспура в полуфинале турнира в Хертогенбос — 6:2, 6:4. Встреча длилась 1 час.

Корда 5 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 4. На счету Грикспура 3 эйса и 1 двойная ошибка.

В финале Корда сыграет с победителем пары Алекс Де Минаур (Австралия, 1) — Уго Умбер (Франция, 3).

Хертогенбос (Нидерланды)

Турнир ATP Libema Open

Призовой фонд 690 135 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Полуфинал

Себастьян Корда (США, 7) — Таллон Грикспур (Нидерланды, 6) — 6:2, 6:4

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