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1 апреля, 18:40

Котов проиграл в первом круге турнира в Марракеше

Руслан Минаев
Павел Котов.
Фото Global Look Press
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Россиянин Павел Котов проиграл итальянцу Маттиа Белуччи в первом круге турнира в Марракеше (Марокко) — 4:6, 4:6.

Матч длился 1 час 35 минут. 107-я ракетка мира Котов за игру сделал 3 эйса, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 2. У Белуччи — 9 эйсов, 3 двойные ошибки и 3 из 7 реализованных брейк-пойнта.

71-я ракетка мира во втором круге сыграет с победителем матча Федерико Кориа (Аргентина) — Пьер-Юг Эрбер (Франция).

Марракеш (Марокко)

Турнир ATP Grand Prix Hassan II

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Маттиа Беллуччи (Италия, 8) — Павел Котов (Россия) — 6:4, 6:4

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Теннис
Павел Котов
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