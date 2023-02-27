Котов на тай-брейке обыграл Попырина в первом круге турнира в Дубае

Россиянин Павел Котов обыграл австралийца Алексея Попырина в первом круге турнира ATP 500 в Дубае.

Матч продолжался 2 часа 47 минут и завершился со счетом 6:3, 5:7, 7:6 (7:3).

138-я ракетка мира Котов 2 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 10. На счету 98-й ракетки мира Попырина 13 эйсов, 7 двойных и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.

Во втором круге турнира 24-летний россиянин сыграет с победителем матча Александр Шевченко (Россия) — Хуберт Хуркач (Польша).

Дубай (ОАЭ)

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 855 495 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Павел Котов (Россия, Q) — Алексей Попырин (Австралия, WC) — 6:3, 5:7, 7:6 (7:3)