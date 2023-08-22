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Сегодня, 00:13

Котов не смог пробиться во второй круг турнира в Уинстон-Салеме

Сергей Разин
корреспондент
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Российский теннисист Павел Котов в первом круге турнира в Уинстон-Салеме уступил американцу Митчелу Крюгеру со счетом 3:6, 4:6.

Встреча продолжалась 1 час 16 минут. На счету 24-летнего россиянина 6 эйсов, 2 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

Во втором круге Крюгер встретится с Иржи Легечкой из Чехии.

Уинстон-Салем (США)

Турнир ATP Winston-Salem Open

Призовой фонд 760 930 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Митчел Крюгер (США, Q) — Павел Котов (Россия) — 6:3, 6:4

Павел Котов
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