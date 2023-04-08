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Сегодня, 20:10

Котов не смог выйти в свой первый финал турнира уровня ATP

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский теннисист Павел Котов проиграл французу Александру Мюллеру в полуфинале турнира ATP 250 в Марракеше (Марокко).

Матч завершился со счетом 6:7 (3:6), 5:7. Теннисисты провели на корте 2 часа 1 минуту.

114-я ракетка мира Котов 4 раза подал навылет, не допустил ни одной двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнтов из 8. На счету 126-й ракетки мира Мюллера 1 эйс, 3 двойные и 4 реализованных брейк-пойнта из 5.

Котов впервые в карьере играл в полуфинале турнира уровня ATP.

26-летний француз впервые вышел в финал ATP и по итогам недели дебютирует в Топ-100. В финале Мюллер поборется за титул с испанцей Роберто Карбальесом Баэной.

Марракеш (Марокко)

Турнир ATP Grand Prix Hassan II

Призовой фонд 562 815 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Александр Мюллер (Франция) — Павел Котов (Россия) — 7:6 (7:3), 7:5

Теннис
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