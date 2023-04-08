Котов не смог выйти в свой первый финал турнира уровня ATP

Сегодня, 20:10
Российский теннисист Павел Котов проиграл французу Александру Мюллеру в полуфинале турнира ATP 250 в Марракеше (Марокко).
Матч завершился со счетом 6:7 (3:6), 5:7. Теннисисты провели на корте 2 часа 1 минуту.
114-я ракетка мира Котов 4 раза подал навылет, не допустил ни одной двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнтов из 8. На счету 126-й ракетки мира Мюллера 1 эйс, 3 двойные и 4 реализованных брейк-пойнта из 5.
Котов впервые в карьере играл в полуфинале турнира уровня ATP.
26-летний француз впервые вышел в финал ATP и по итогам недели дебютирует в Топ-100. В финале Мюллер поборется за титул с испанцей Роберто Карбальесом Баэной.
Марракеш (Марокко)
Турнир ATP Grand Prix Hassan II
Призовой фонд 562 815 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Александр Мюллер (Франция) — Павел Котов (Россия) — 7:6 (7:3), 7:5