Котов обыграл Крутых и вышел во второй круг турнира в Барселоне

Сегодня, 19:52
Российский теннисист Павел Котов вышел во второй круг турнира ATP в Барселоне (Испания).
В матче первого круга 24-летний спортсмен обыграл украинца Алексея Крутых — 6:7 (5:7), 6:4, 6:1.
Встреча продлилась 2 часа и 27 минут. Котов сделал 6 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 8. На счету Крутых 2 эйса, 3 двойные ошибки и 1 нереализованный брейк-пойнт.
Следующим соперником Котова станет Кэмерон Норри из Великобритании.
Барселона (Испания)
Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell
Призовой фонд 2 722 480 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Павел Котов (Россия, Q) — Алексей Крутых (Украина, Q) — 6:7 (5:7), 6:4, 6:1