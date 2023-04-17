Котов обыграл Крутых и вышел во второй круг турнира в Барселоне

Российский теннисист Павел Котов вышел во второй круг турнира ATP в Барселоне (Испания). В матче первого круга 24-летний спортсмен обыграл украинца Алексея Крутых — 6:7 (5:7), 6:4, 6:1. Встреча продлилась 2 часа и 27 минут. Котов сделал 6 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 8. На счету Крутых 2 эйса, 3 двойные ошибки и 1 нереализованный брейк-пойнт. Следующим соперником Котова станет Кэмерон Норри из Великобритании. Барселона (Испания) Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell Призовой фонд 2 722 480 евро Открытые корты, грунт Одиночный разряд Первый круг Павел Котов (Россия, Q) — Алексей Крутых (Украина, Q) — 6:7 (5:7), 6:4, 6:1