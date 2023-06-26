Котов обыграл Ли Ту и пробился во второй круг турнира в Мальорке

Российский теннисист Павел Котов одержал победу над австралийцем Ли Ту в первом круге турнира в Мальорке — 7:6 (7:4), 6:3. Игра продолжалась 1 час 40 минут. В следующем круге соперником Котова станет Алехандро Давидович-Фокина из Испании. Мальорка (Испания) Турнир ATP Mallorca Championships Призовой фонд 915 630 евро Открытые корты, трава Одиночный разряд Первый круг Павел Котов (Россия, Q) — Ли Ту (Австралия, Q) — 7:6 (7:4), 6:3 Роман Сафиуллин (Россия, Q) — Абдулла Шелбайх (Иордания, Q) — 6:1, 6:4