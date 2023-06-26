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Сегодня, 14:53

Котов обыграл Ли Ту и пробился во второй круг турнира в Мальорке

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский теннисист Павел Котов одержал победу над австралийцем Ли Ту в первом круге турнира в Мальорке — 7:6 (7:4), 6:3.

Игра продолжалась 1 час 40 минут.

В следующем круге соперником Котова станет Алехандро Давидович-Фокина из Испании.

Мальорка (Испания)

Турнир ATP Mallorca Championships

Призовой фонд 915 630 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Павел Котов (Россия, Q) — Ли Ту (Австралия, Q) — 7:6 (7:4), 6:3

Роман Сафиуллин (Россия, Q) — Абдулла Шелбайх (Иордания, Q) — 6:1, 6:4

Теннис
Павел Котов
0
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