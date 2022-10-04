Котов одержал победу над Давидовичем Фокиной в турнире в Астане

Российский теннисист Павел Котов победил 31-ю ракетку мира Алехандро Давидовича Фокину в первом круге турнира ATP 500 в Астане со счетом 6:4, 6:4.

Теннисисты провели на корте 1 час 39 минут. Котов не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 10. На счету испанца 1 эйс, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.

Во втором круге россиянин сыграет с другим представителем Испании — Роберто Баутиста-Агутом.

Астана (Казахстан)

Турнир ATP Astana Open

Призовой фонд 1 900 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Павел Котов (Россия, LL) — Алехандро Давидович Фокина (Испания) — 6:4, 6:4