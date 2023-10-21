Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 16:31

Котов пробился в финал турнира в Стокгольме

Алина Савинова
Павел Котов.
Фото AFP
Telegram Дзен

Российский теннисист Павел Котов обыграл серба Миомира Кецмановича в полуфинале турнира в Стокгольме.

Матч продолжался 1 час 32 минуты и завершился со счетом 6:3, 6:4 в пользу россиянина.

Котов 3 раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из трех. На счету Кецмановича 2 эйса, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух.

В финале турнира 24-летний россиянин сыграет с победителем встречи Ласло Джере (Сербия) — Гаэль Монфис (Франция).

Стокгольм (Швеция)

Турнир ATP BNP Paribas Nordic Open

Призовой фонд 673 630 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Павел Котов (Россия, Q) — Миомир Кецманович (Сербия) — 6:3, 6:4

Теннис
Павел Котов
20
Читайте также
Противостояние Махачева и Волкановски круче, чем Хабиб — Конор. Бой с ирландцем цеплял лишь грязным трештоком
Звездные бегуны Ингебригтсены обвиняют отца в издевательствах. Сделал братьев великими, но какой ценой?
В СФ напомнили о возможностях ВМС Латвии в ответ на идею перекрыть Балтику
Разведчики ВС РФ провели рейд на правый берег Днепра и уничтожили пункт ВСУ
Стала известна дата похорон олимпийской чемпионки Резцовой
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Карацев вышел в финал турнира в Токио