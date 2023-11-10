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Сегодня, 20:34

Котов проиграл Маннарино и не смог выйти в финал турнира в Софии

Руслан Минаев
Павел Котов.
Фото AFP
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Россиянин Павел Котов проиграл французу Адриану Маннарино в полуфинале турнира ATP в Софии (Болгария) — 2:6, 6:7 (2:7). Матч длился 1 час 27 минут.

Котов за игру сделал 5 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта (1 попытка). У Маннарино — 7 эйсов и 2 из 3 реализованных брейк-пойнта.

В финале Маннарино сыграет с британцем Джеком Дрейпером.

София (Болгария)

Турнир ATP Sofia Open

Призовой фонд 534 555 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Адриан Маннарино (Франция, 2) — Павел Котов (Россия) — 6:2, 7:6 (7:2)

Теннис
Адриан Маннарино
Павел Котов
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