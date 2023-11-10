Котов проиграл Маннарино и не смог выйти в финал турнира в Софии

Россиянин Павел Котов проиграл французу Адриану Маннарино в полуфинале турнира ATP в Софии (Болгария) — 2:6, 6:7 (2:7). Матч длился 1 час 27 минут. Котов за игру сделал 5 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта (1 попытка). У Маннарино — 7 эйсов и 2 из 3 реализованных брейк-пойнта. В финале Маннарино сыграет с британцем Джеком Дрейпером. София (Болгария) Турнир ATP Sofia Open Призовой фонд 534 555 евро Закрытые корты, хард Одиночный разряд Полуфинал Адриан Маннарино (Франция, 2) — Павел Котов (Россия) — 6:2, 7:6 (7:2)