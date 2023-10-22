Котов проиграл Монфису в финале турнир в Стокгольме

Сегодня, 18:47
Российский теннисист Павел Котов не смог выиграть турнир ATP 250 в Стокгольме.
В финале он проиграл французу Гаэлю Монфису со счетом 6:4, 6:7 (6:8), 3:6. Спортсмены провели на корте 2 часа 37 минут.
109-я ракетка мира Котов 2 раза подал навылет, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 6. На счету 140-й ракетки мира Монфиса 7 эйсов, 8 двойных и 4 реализованных брейк-пойнта из 9.
24-летний Котов не смог выиграть свой первый турнир ATP. Для 37-летнего Монфиса это 12-й титул в карьере.
Стокгольм (Швеция)
Турнир ATP BNP Paribas Nordic Open
Призовой фонд 673 630 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Гаэль Монфис (Франция) — Павел Котов (Россия, Q) — 4:6, 7:6 (8:6), 6:3