Котов проиграл в первом круге «мастерса» в Шанхае

Сегодня, 10:57
Российский теннисист Павел Котов проиграл французу Артуру Филсу в первом круге «мастерса» в Шанхае.
Матч завершился со счетом 1:6, 4:6. Продолжительность игры составила 1 час 17 минут.
103-я ракетка мира Котов 3 раза подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 1 брейк-пойнт из 1. На счету 44-й ракетки мира Филса 5 эйсов, 5 двойных и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.
Во втором круге турнира Филс сыграет с Алехандро Давидовичем-Фокина (Испания).
Шанхай (Китай)
Турнир ATP Rolex Shanghai Masters
Призовой фонд 8 800 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Артур Филс (Франция) — Павел Котов (Россия) — 6:1, 6:4