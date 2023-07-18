Котов сыграет с Рублевым во втором круге турнира в Бостаде

Российский теннисист Павел Котов обыграл итальянца Марко Чеккинато на старте турнира ATP 250 в Бостаде (Швеция).

Матч завершился со счетом 6:1, 6:2. Продолжительность игры составила 59 минут.

89-я ракетка мира Котов 1 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 9. На счету 95-й ракетки мира Чеккинато ни одного эйса, 2 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.

Во втором круге грунтового турнира 24-летний Котов сыграет с соотечественником Андреем Рублевым. Теннисисты впервые сыграют друг против друга официальный матч уровня ATP.

Бостад (Швеция)

Турнир ATP Nordea Open

Призовой фонд 562 815 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Павел Котов (Россия, Q) — Марко Чеккинато (Италия) — 6:1, 6:2