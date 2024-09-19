Котов уступил О`Коннеллу в первом круге турнира в Чэнду

Сегодня, 12:51
Российский теннисист Павел Котов в первом круге турнира в Чэнду уступил австралийцу Кристоферу О`Коннеллу со счетом 4:6, 5:7.
Встреча продолжалась 1 час 39 минут. На счету 25-летнего россиянина 7 эйсов, 4 двойные ошибки и ни одного брейк-пойнта.
Во втором круге О`Коннелл встретится с итальянцем Лоренцо Музетти.
Чэнду (Китай)
Турнир ATP Chengdu Open
Призовой фонд 1 171 655 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Кристофер О`Коннелл (Австралия) — Павел Котов (Россия) — 6:4, 7:5