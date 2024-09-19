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Сегодня, 12:51

Котов уступил О`Коннеллу в первом круге турнира в Чэнду

Сергей Разин
корреспондент
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Российский теннисист Павел Котов в первом круге турнира в Чэнду уступил австралийцу Кристоферу О`Коннеллу со счетом 4:6, 5:7.

Встреча продолжалась 1 час 39 минут. На счету 25-летнего россиянина 7 эйсов, 4 двойные ошибки и ни одного брейк-пойнта.

Во втором круге О`Коннелл встретится с итальянцем Лоренцо Музетти.

Чэнду (Китай)

Турнир ATP Chengdu Open

Призовой фонд 1 171 655 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Кристофер О`Коннелл (Австралия) — Павел Котов (Россия) — 6:4, 7:5

Павел Котов

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