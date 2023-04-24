Котов вышел в финал квалификации «Мастерса» в Мадриде, обыграв Коппеянса

Российский теннисист Павел Котов обыграл бельгийца Киммера Коппеянса в полуфинале квалификации «Мастерса» в Мадриде — 6:4, 3:6, 7:6 (8:6).

Встреча продолжалась 2 часа 46 минут. Котов сделал 7 эйсов, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 5. На счету Коппеянса 6 эйсов, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 3.

В финале квалификации Котов сыграет с победителем матча Федерико Дебонис (Аргентина) — Есуке Ватануки (Япония).

Турнир в Мадриде пройдет с 26 апреля по 7 мая.