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Сегодня, 14:00

Кубок Лэйвера 2024: даты проведения и составы команд на турнире

Даниил Медведев сыграет в Кубке Лэйвера 2024
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Даниил Медведев.
Фото Global Look Press
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Кубок Лэйвера 2024 пройдет с 20 по 22 сентября. Ежегодный выставочный турнир состоится на «Убер Арене» в Берлине (Германия). Формат соревнований: «сборная Мира против сборной Европы», в каждой команде — шесть игроков.

В 2024 году в составе сборной Европы сыграет российский теннисист Даниил Медведев.

Состав участников Кубка Лэйвера 2024:

Сборная мира:

  • Тейлор Фриц (США)
  • Бен Шелтон (США)
  • Фрэнсис Тиафо (США)
  • Алехандро Табило (Чили)
  • Танаси Коккинакис (Австралия)
  • Франсиско Серундоло (Аргентина)
  • Джон Макинрой (США) — капитан

Сборная Европы:

  • Карлос Алькарас (Испания)
  • Григор Димитров (Болгария)
  • Александр Зверев (Германия)
  • Даниил Медведев (Россия)
  • Каспер Рууд (Норвегия)
  • Стефанос Циципас (Греция)
  • Бьорн Борг (Швеция) — капитан

Планировалось, что в Кубке Лэйвера примет участие 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль, но он снялся с турнира.

Соревнования в честь австралийского теннисиста Рода Лэйвера проводятся с 2017 года.

Теннис
Даниил Медведев

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