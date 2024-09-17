Кубок Лэйвера 2024: даты проведения и составы команд на турнире

Сегодня, 14:00
Кубок Лэйвера 2024 пройдет с 20 по 22 сентября. Ежегодный выставочный турнир состоится на «Убер Арене» в Берлине (Германия). Формат соревнований: «сборная Мира против сборной Европы», в каждой команде — шесть игроков.
В 2024 году в составе сборной Европы сыграет российский теннисист Даниил Медведев.
Планировалось, что в Кубке Лэйвера примет участие 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль, но он снялся с турнира.
Соревнования в честь австралийского теннисиста Рода Лэйвера проводятся с 2017 года.