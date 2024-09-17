Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ATP. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 20:00

Кубок Лэйвера: кто из россиян сыграет на турнире в 2024 году

Даниил Медведев второй раз в карьере сыграет на Кубке Лэйвера
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Даниил Медведев.
Фото Reuters
Telegram Дзен

7-й розыгрыш Кубка Лэйвера пройдет с 20 по 22 сентября. Выставочный турнир в 2024 году состоится на стадионе «Убер Арена» в Берлине (Германия). Формат соревнований: «сборная Мира против сборной Европы», в каждой команде — шесть теннисистов.

В состав сборной Европы в этому году попал российский теннисист Даниил Медведев. Пятая ракетка мира уже играл на Кубке Лэйвера. Это было в 2021-м. Тогда он вместе со сборной Европы уверенно победил команду мира 14:1.

Из россиян ранее на турнире принимали участие Андрей Рублев: в 2021-м и в 2023-м.

Полный состав участников Кубка Лэйвера 2024 доступен в нашем материале.

ATP: рейтинг, новости и обзоры матчей, фото, календарь турниров и интервью спортсменов, статистика в актуальном виде на сайте «СЭ»

Теннис
Даниил Медведев

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Стартует общий этап Лиги чемпионов в новом формате турнира
Сидни Кросби продлил контракт с «Питтсбургом» на два года
В Кремле связали увеличение численности ВС РФ с международными угрозами
Захотел играть за сборную пьяным, бить рекорды Лоськова. Дзюба сделал скандальные заявления
Ключевая причина: под налог на вклады подпадут доходы по ним от 190 тысяч
Пострадавших при ЧП в школе Челябинска детей отправят спецбортом в Москву
Сегодня
Вчера
Неделя