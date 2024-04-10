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Сегодня, 18:02

Кузнецова — о матче Медведева с Монфисом: «Жара-то какая пошла!»

Виктория Кравченко
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Российская теннисистка Светлана Кузнецова отреагировала на конфликт Даниила Медведева с судьями в матче второго круга турнира в Монте-Карло против француза Гаэля Монфиса — 6:2, 6:4.

«Похоже, надо смотреть каждый матч на этом турнире. Жара-то какая пошла!» — написала спортсменка под своим постом в Telegram-канале.

Во втором сете при счете 2:1 на подаче Монфиса россиянин решил, что соперник ошибся по длине и остановил розыгрыш. Однако судья Мохамед Лайани определил, что было касание линии.

При счете 4:1 во втором сете в пользу Монфиса Медведев во время перерыва продолжил спорить с судьей по поводу момента с аутом.

Даниил Медведев
Светлана Кузнецова
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