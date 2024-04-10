Кузнецова: «Рублев — ранимый человечек и рефлексирует из-за дисквалификации»

Теннисистка Светлана Кузнецова прокомментировала поражение Андрея Рублева во втором круге «мастерса» в Монте-Карло от Алексея Попырина (4:6, 4:6).

«На него до сих пор влияет скандальная история, случившаяся в Дубае. Андрей очень ранимый человечек и до сих пор рефлексирует по поводу той дисквалификации. И переживает он гораздо сильнее, чем поклонники, которые писали ему гадости», — написала Кузнецова в своем telegram-канале.

1 марта Рублев был дисквалифицирован с полуфинала турнира в Дубае.

В прошлом году Рублев стал чемпионом «мастерса» в Монте-Карло, обыграв в финале Хольгера Руне из Дании.