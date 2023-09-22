Лайович уступил Томпсону во втором круге турнира в Чэнду

Сегодня, 09:59
Сербский теннисист Душан Лайович во втором круге турнира в Чэнду уступил австралийцу Джордану Томпсону со счетом 1:6, 6:7 (1:7).
Встреча продолжалась 1 час 30 минут. На счету 33-летнего серба 2 эйса и ни одного брейк-пойнта.
В третьем круге Томпсон встретится с победителем матча Роман Сафиуллин (Россия) — Дэниэл Эванс (Великобритания).
Чэнду (Китай)
Турнир ATP Chengdu Open
Призовой фонд 1 152 805 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Джордан Томпсон (Австралия) — Душан Лайович (Сербия) — 6:1, 7:6 (7:1)