Легечка обыграл Корду и вышел в финал турнира в Аделаиде

Сегодня, 08:24
Чешский теннисист Иржи Легечка в полуфинале турнира в Аделаиде обыграл американца Себастьяна Корду со счетом 6:2, 6:1.
Встреча продолжалась 1 час 13 минут. На счету 22-летнего чеха 7 эйсов, одна двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнтов из 14.
В финале турнира Легечка встретится с победителем матча Джейк Дрейпер (Великобритания) — Александр Бублик (Казахстан).
Аделаида (Австралия)
Турнир ATP Adelaide International
Призовой фонд 661 585 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Иржи Легечка (Чехия, 7) — Себастьян Корда (США, 3) — 6:2, 6:1