Легечка обыграл Корду и вышел в финал турнира в Аделаиде

Чешский теннисист Иржи Легечка в полуфинале турнира в Аделаиде обыграл американца Себастьяна Корду со счетом 6:2, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 13 минут. На счету 22-летнего чеха 7 эйсов, одна двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнтов из 14. В финале турнира Легечка встретится с победителем матча Джейк Дрейпер (Великобритания) — Александр Бублик (Казахстан). Аделаида (Австралия) Турнир ATP Adelaide International Призовой фонд 661 585 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Полуфинал Иржи Легечка (Чехия, 7) — Себастьян Корда (США, 3) — 6:2, 6:1