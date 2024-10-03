Определился соперник Хачанова во втором круге на турнире в Шанхае

Сегодня, 11:44
Американский теннисист Маркос Хирон одержал победу над австралийцем Ли Ту в первом круге турнира ATP 1000 в Шанхае — 6:1, 7:6 (7:4).
Встреча продлилась 1 час 29 минут. Австралиец четырежды подал навылет, совершил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трех заработанных. У Хирона один эйс, одна двойная и пять реализованных брейков из 11.
Во втором круге соревнований Хирон сыграет с россиянином Кареном Хачановым.
Шанхай (Китай)
Турнир ATP Rolex Shanghai Masters
Призовой фонд 8 995 555 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Маркос Гирон (США) — Ли Ту (Австралия, Q) — 6:1, 7:6 (7:4)