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Сегодня, 11:44

Определился соперник Хачанова во втором круге на турнире в Шанхае

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Американский теннисист Маркос Хирон одержал победу над австралийцем Ли Ту в первом круге турнира ATP 1000 в Шанхае — 6:1, 7:6 (7:4).

Встреча продлилась 1 час 29 минут. Австралиец четырежды подал навылет, совершил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трех заработанных. У Хирона один эйс, одна двойная и пять реализованных брейков из 11.

Во втором круге соревнований Хирон сыграет с россиянином Кареном Хачановым.

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Rolex Shanghai Masters

Призовой фонд 8 995 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Маркос Гирон (США) — Ли Ту (Австралия, Q) — 6:1, 7:6 (7:4)

Карен Хачанов

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