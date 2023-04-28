Лидер боснийских сербов оскорбил семью Джоковича

Лидер боснийских сербов Милорад Додик во время выступления на телевидении оскорбил первую ракетку мира Новака Джоковича и его семью. Он думал, что уже не в эфире, но видео попало на экраны.

«Скажу вам, что эти Джоковичи — настоящие ублюдки на родине. Наши люди переживают это эмоционально, но когда они занимаются бизнесом — настоящие цыгане... и их единомышленники. А потом он еще и проиграл в четвертьфинале», — приводит Tennis Up to Date слова Додика.

Джокович сыграл на турнире в Баня-Луке — город в Боснии и Герцеговине, фактическая столица Республики Сербской с 1995 года. Он дошел до четвертьфинала.