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Сегодня, 13:39

Музетти вышел в полуфинал турнира в Чэнду, где встретится с Качмазовым

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Итальянский теннисист Лоренцо Музетти взял верх над французом Адрианом Маннарино в четвертьфинале турнира в Чэнду — 6:2, 5:7, 6:2.

Встреча продлилась 2 часа 18 минут. Музетти восемь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 12 заработанных. У Маннарино шесть эйсов, три двойные и один реализованный брейк из четырех.

В полуфинале соревнований Музетти встретится с 22-летним россиянином Алибеком Качмазовым.

Чэнду (Китай)

Турнир ATP Chengdu Open

Призовой фонд 1 171 655 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Лоренцо Музетти (Италия, 1) — Адриан Маннарино (Франция, 5) — 6:2, 5:7, 6:2

Алибек Качмазов

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