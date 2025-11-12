Музетти одержал первую победу на Итоговом турнире ATP

Итальянский теннисист Лоренцо Музетти переиграл австралийца Алекса Де Минаура в матче Итогового турнира ATP — 7:5, 3:6, 7:5. Это его первая победа на этом турнире.

Матч длился 2 часа 48 минут. 23-летний итальянец подал 5 раз навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 12 брейк-пойнтов. На счету его соперника 10 подач навылет, 0 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта (из 5).

Итальянец одержал одну победу в двух матчах и в третьем туре сыграет с лидером группы Карлосом Алькарасом.

Турин (Италия)

Турнир ATP Nitto ATP Finals

Призовой фонд 15 500 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа Джимми Коннорса

Лоренцо Музетти (Италия, 9) — Алекс Де Минаур (Австралия, 7) — 7:5, 3:6, 7:5