Музетти одержал первую победу на Итоговом турнире ATP

12 ноября, 02:12
Итальянский теннисист Лоренцо Музетти переиграл австралийца Алекса Де Минаура в матче Итогового турнира ATP — 7:5, 3:6, 7:5. Это его первая победа на этом турнире.
Матч длился 2 часа 48 минут. 23-летний итальянец подал 5 раз навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 12 брейк-пойнтов. На счету его соперника 10 подач навылет, 0 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта (из 5).
Итальянец одержал одну победу в двух матчах и в третьем туре сыграет с лидером группы Карлосом Алькарасом.
Турин (Италия)
Турнир ATP Nitto ATP Finals
Призовой фонд 15 500 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа Джимми Коннорса
Лоренцо Музетти (Италия, 9) — Алекс Де Минаур (Австралия, 7) — 7:5, 3:6, 7:5