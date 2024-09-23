Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ATP. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 13:51

Качмазов проиграл итальянцу Музетти в полуфинале турнира в Чэнду

Telegram Дзен

Российский теннисист Алибек Качмазов уступил итальянцу Лоренцо Музетти в полуфинале турнира в Чэнду — 4:6, 2:6.

Игра продолжалась 1 час 43 минуты. Музетти трижды подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 8 заработанных. На счету Качмазова 6 эйсов, 1 двойная и ни одного реализованного брейка из 3.

В финале соревнований Музетти встретится с победителем пары Янник Ханфманн (Германия) — Шан Цзюньчэн (Китай).

Чэнду (Китай)

Турнир ATP Chengdu Open

Призовой фонд 1 171 655 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Лоренцо Музетти (Италия, 1) — Алибек Качмазов (Россия, Q) — 6:4, 6:2

Алибек Качмазов

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Бойкотировал матч с Россией, а теперь требует зарплату в 2 млн евро. Кто такой Миралем Пьянич и откуда у ЦСКА деньги на бывшего игрока «Ювентуса» и «Барселоны»
Джокович с женой отметили 10-летие свадьбы
Запрет на ввоз продуктов из стран Запада привел к росту экономики России. И вот почему
Разгромившего могилу Маслякова вандала увезли в психиатрическую лечебницу
Отец отравившейся полуфабрикатами семьи из Красноярского края дал показания СК
Алексей Миранчук поделился первыми впечатлениями от жизни в США
Сегодня
Вчера
Неделя