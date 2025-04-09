Музетти победил Легечку и сыграет с Берреттини в третьем круге турнира в Монте-Карло

Итальянский теннисист Лоренцо Музетти обыграл чеха Иржи Легечку во втором круге «мастерса» в Монте-Карло. Матч завершился со счетом 1:6, 7:5, 6:2. Спортсмены провели на корте 2 часа 19 минут. Далее Музетти встретится с соотечественником Маттео Берреттини. В других матчах второго круга турнира в Монте-Карло испанец Алехандро Давидович Фокина победил аргентинца Томаса Мартина Этчеверри (7:6 (7:2), 6:3), а немец Даниэль Альтмайер обыграл француза Ришара Гаске (7:5, 5:7, 6:2). Монте-Карло (Монако) Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters Призовой фонд 6 128 940 евро Открытые корты, грунт Одиночный разряд Второй круг Лоренцо Музетти (Италия, 13) — Иржи Легечка (Чехия) — 1:6, 7:5, 6:2 Алехандро Давидович Фокина (Испания) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — 7:6 (7:2), 6:3 Даниэль Альтмайер (Германия, Q) — Ришар Гаске (Франция, WC) — 7:5, 5:7, 6:2