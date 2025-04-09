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9 апреля, 15:03

Музетти победил Легечку и сыграет с Берреттини в третьем круге турнира в Монте-Карло

Ана Горшкова
Корреспондент
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Итальянский теннисист Лоренцо Музетти обыграл чеха Иржи Легечку во втором круге «мастерса» в Монте-Карло.

Матч завершился со счетом 1:6, 7:5, 6:2. Спортсмены провели на корте 2 часа 19 минут. Далее Музетти встретится с соотечественником Маттео Берреттини.

В других матчах второго круга турнира в Монте-Карло испанец Алехандро Давидович Фокина победил аргентинца Томаса Мартина Этчеверри (7:6 (7:2), 6:3), а немец Даниэль Альтмайер обыграл француза Ришара Гаске (7:5, 5:7, 6:2).

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 6 128 940 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Лоренцо Музетти (Италия, 13) — Иржи Легечка (Чехия) — 1:6, 7:5, 6:2

Алехандро Давидович Фокина (Испания) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — 7:6 (7:2), 6:3

Даниэль Альтмайер (Германия, Q) — Ришар Гаске (Франция, WC) — 7:5, 5:7, 6:2

Теннис
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