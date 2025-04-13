Алькарас стал чемпионом «мастерса» в Монте-Карло

Испанский теннисист Карлос Алькарас победил итальянца Лоренцо Музетти в финале турнира в Монте-Карло.

Встреча длилась 1 час 46 минут и завершилась со счетом 3:6, 6:1, 6:0 в пользу третьей ракетки мира. В третьем сете Музетти брал медицинский тайм-аут.

21-летний Алькарас завоевал 18-й титул на уровне АТР в одиночном разряде и второй в нынешнем сезоне. В феврале испанец также выиграл турнир в Роттердаме.

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 6 128 940 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Карлос Алькарас (Испания, 2) — Лоренцо Музетти (Италия, 13) — 3:6, 6:1, 6:0