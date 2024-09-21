Музетти вышел в четвертьфинал турнира в Чэнду

Сегодня, 14:00
Итальянец Лоренцо Музетти стал четвертьфиналистом турнира в Чэнду.
19-я ракетка мира во втором круге обыграл австралийца Кристофера О`Коннелла в трех сетах со счетом 6:7 (5:7), 6:4, 7:6 (7:4). Матч длился 2 часа 40 минут.
Следующим соперником итальянца станет француз Адриан Маннарино.
Чэнду (Китай)
Турнир ATP Chengdu Open
Призовой фонд 1 171 655 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Лоренцо Музетти (Италия, 1) — Кристофер О`Коннелл (Австралия) — 6:7 (5:7), 6:4, 7:6 (7:4)