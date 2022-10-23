Лоренцо Музетти обыграл Берреттини в финале турнира в Неаполе

Сегодня, 21:05
Итальянский теннисист Лоренцо Музетти стал победителем турнира в Неаполе.
В финале он обыграл соотечественника Маттео Берреттини со счетом 7:6 (7:5), 6:2. Теннисисты провели на корте 2 часа 2 минуты.
Таким образом, 20-летний Музетти поднимется на рекордную для себя 23-ю позицию в рейтинге ATP. Он выиграл второй трофей в сезоне и карьере.
Неаполь (Италия)
Турнир ATP Tennis Napoli Cup
Призовой фонд 612 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Лоренцо Музетти (Италия, 4) — Маттео Берреттини (Италия, 2, WC) — 7:6 (7:5), 6:2