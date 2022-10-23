Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 21:05

Лоренцо Музетти обыграл Берреттини в финале турнира в Неаполе

Анна Горшкова
Корреспондент

Итальянский теннисист Лоренцо Музетти стал победителем турнира в Неаполе.

В финале он обыграл соотечественника Маттео Берреттини со счетом 7:6 (7:5), 6:2. Теннисисты провели на корте 2 часа 2 минуты.

Таким образом, 20-летний Музетти поднимется на рекордную для себя 23-ю позицию в рейтинге ATP. Он выиграл второй трофей в сезоне и карьере.

Неаполь (Италия)

Турнир ATP Tennis Napoli Cup

Призовой фонд 612 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Лоренцо Музетти (Италия, 4) — Маттео Берреттини (Италия, 2, WC) — 7:6 (7:5), 6:2

Теннис
Маттео Берреттини
0
Читайте также
Сестра Роналду постоянно позорится в соцсетях. Теперь сравнила Криштиану с Иисусом
Ян проиграл красноволосому американцу О'Мэлли. О поясе можно забыть
Саркози раскритиковал следующую на «буксире у США» Европу
СБУ подтвердила задержание главы «Мотор Сич» Богуслаева
Минобороны показало боевые вылеты штурмовиков Су-25 ВКС России в рамках СВО
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

19-летний Руне взял верх над Циципасом в финале турнира в Стокгольме