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Сегодня, 21:06

Музетти: «Победа над Джоковичем — это нечто выдающееся для меня»

Ана Горшкова
Корреспондент
Лоренцо Музетти.
Фото Reuters
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Итальянец Лоренцо Музетти поделился эмоциями от победы над сербом Новаком Джоковичем в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч завершился со счетом 4:6, 7:5, 6:4.

«Я изо всех сил стараюсь не заплакать. Это очень эмоциональная победа, потому что это был долгий матч. Трехчасовой матч и прерванный из-за дождя. Условия были не из легких, потому что было немного ветрено и холодно. Я очень горжусь собой. Я стараюсь не плакать, но это было моей мечтой.

Я не мог найти правильный баланс на подаче. Розыгрыши в конце были очень напряженными и очень длинными, и это была тяжелая битва. Победа над Новаком — это нечто выдающееся для меня. Я просто собираюсь насладиться этой победой хотя бы полчаса, а потом отдохну, восстановлюсь и буду готов к следующей битве», — приводит слова Музетти ATP.

В четвертьфинале 21-летний Музетти сыграет с Янником Синнером (Италия).

Теннис
Новак Джокович
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