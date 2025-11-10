Видео
10 ноября, 18:03

Фритц в двух сетах победил Музетти на Итоговом турнире

Алина Савинова

Американский теннисист Тэйлор Фритц обыграл итальянца Лоренцо Музетти в первом матче группового этапа Итогового турнира АТР — 6:3, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 43 минуты. Фритц 13 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 12. На счету Музетти 5 эйсов, 5 двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из 4 заработанных.

Спортсмены играют в одной группе с испанцем Карлосом Алькарасом и австралийцем Алексом Де Минауром.

Турин (Италия)

Турнир ATP Nitto ATP Finals

Призовой фонд 15 500 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа Джимми Коннорса

Тэйлор Фритц (США, 6) — Лоренцо Музетти (Италия, 9) — 6:3, 6:4

Теннис
Тэйлор Фритц
