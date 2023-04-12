Лоренцо Музетти в третьем круге турнира в Монте-Карло сыграет с Джоковичем

Сегодня, 14:37
Норвежец Каспер Рууд обыграл голландца Ботика ван де Зандсюлп (7:5, 7:6 (7:1) во втором круге турнира в Монте Карло. В параллельном матче турнира итальянец Лоренцо Музетти обыграл соотечественника Луку Нарди (6:0, 6:0).
В следубщем круге Рууд сыграет с немцем Ян-Леннардом Штруфф, а Музетти встретится с сербом Новаком Джоковичем.
Монте-Карло (Монако)
Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters
Призовой фонд 5 779 335 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Каспер Рууд (Норвегия, 4) — Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды) — 7:5, 7:6 (7:1)
Лоренцо Музетти (Италия, 16) — Лука Нарди (Италия, Q) — 6:0, 6:0