Лоренцо Музетти в третьем круге турнира в Монте-Карло сыграет с Джоковичем

Норвежец Каспер Рууд обыграл голландца Ботика ван де Зандсюлп (7:5, 7:6 (7:1) во втором круге турнира в Монте Карло. В параллельном матче турнира итальянец Лоренцо Музетти обыграл соотечественника Луку Нарди (6:0, 6:0).

В следубщем круге Рууд сыграет с немцем Ян-Леннардом Штруфф, а Музетти встретится с сербом Новаком Джоковичем.

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 5 779 335 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Каспер Рууд (Норвегия, 4) — Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды) — 7:5, 7:6 (7:1)

Лоренцо Музетти (Италия, 16) — Лука Нарди (Италия, Q) — 6:0, 6:0