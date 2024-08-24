Сонего обыграл Гоффена и вышел в финал турнира в Уинстон-Салеме

Сегодня, 00:29
Итальянский теннисист Лоренцо Сонего одержал победу в полуфинале турнира в Уинстон-Салеме. В двух сетах он победил бельгийца Давида Гоффена — 6:3, 6:2.
Матч продолжался 1 час 20 минут. 29-летний итальянец 2 раза подал навылет и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 двойные ошибки и 0 подач навылет.
В финале Синнер сыграет с победителем матча Пабло Карреньо Буста (Испания) — Алекс Микельсен (США).
Уинстон-Салем (США)
Турнир ATP Winston-Salem Open
Призовой фонд 779 780 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Лоренцо Сонего (Италия, 10) — Давид Гоффен (Бельгия) — 6:3, 6:2