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Сегодня, 09:20

Махач обыграл Микельсена и вышел в полуфинал турнира в Токио

Сергей Разин
корреспондент
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Чешский теннисист Томаш Махач в третьем круге турнира в Токио обыграл американца Алекса Микельсена со счетом 7:6 (7:2), 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 36 минут. На счету 23-летнего чеха 8 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 10.

В полуфинале Махач встретится с победителем матча Уго Умбер (Франция) — Джек Дрейпер (Великобритания).

Токио (Япония)

Турнир ATP Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships

Призовой фонд 1 818 380 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Томаш Махач (Чехия) — Алекс Микельсен (США, Q) — 7:6 (7:2), 6:3

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