Махач обыграл Микельсена и вышел в полуфинал турнира в Токио

Чешский теннисист Томаш Махач в третьем круге турнира в Токио обыграл американца Алекса Микельсена со счетом 7:6 (7:2), 6:3. Встреча продолжалась 1 час 36 минут. На счету 23-летнего чеха 8 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 10. В полуфинале Махач встретится с победителем матча Уго Умбер (Франция) — Джек Дрейпер (Великобритания). Токио (Япония) Турнир ATP Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships Призовой фонд 1 818 380 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Четвертьфинал Томаш Махач (Чехия) — Алекс Микельсен (США, Q) — 7:6 (7:2), 6:3