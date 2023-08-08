Макдональд выбил Карацева и сыграет с Рублевым во втором круге «Мастерса» в Торонто

Сегодня, 22:16
Россиянин Аслан Карацев проиграл американцу Маккензи Макдональду в первом круге турнира ATP серии «Мастерс» в Торонто (Канада) — 6:3, 6:4. Матч длился 1 час 44 минуты.
Карацев за игру сделал 3 эйса, допустил 10 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 5. У Макдональда — 4 эйса, 4 двойных ошибки и 5 из 10 реализованных брейк-пойнтов.
Во втором круге американец встретится с россиянином Андреем Рублевым.
Торонто (Канада)
Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers
Призовой фонд 6 600 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Маккензи Макдональд (США) — Аслан Карацев (Россия) — 6:3, 6:4