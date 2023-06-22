Маннарино и Де Минаур сыграют в четвертьфинале турнира в Лондоне

Сегодня, 17:24
Француз Адриан Маннарино и австралиец Алекс Де Минаур сыграют в четвертьфинале турнира ATP 500 в Лондоне.
Во втором круге Маннарино обыграл американца Тэйлора Фритца со счетом 6:4, 7:6 (9:7), а Де Минаур оказался сильнее аргентинца Диего Шварцман (6:2, 6:2).
Счет в личных встречах между французом и австралийцем 3-1 в пользу Минаура.
Лондон (Великобритания)
Турнир ATP Cinch Championships
Призовой фонд 2 195 175 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Адриан Маннарино (Франция) — Тэйлор Фритц (США, 3) — 6:4, 7:6 (9:7)
Алекс Де Минаур (Австралия, 7) — Диего Шварцман (Аргентина) — 6:2, 6:2